Wolters Kluwer Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Aktienanalyse: Wolters Kluwer mit positiver Dividendenrendite

Investoren, die derzeit in die Aktie von Wolters Kluwer investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 1,55 % profitieren, was 1,55 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt für Professionelle Dienstleistungen liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens höher ausfallen, was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Wolters Kluwer ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,23 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Wolters Kluwer-Aktie eine Rendite von 27,7 Prozent erzielt, was 27,7 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie aufgrund ihrer Überperformance.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Wolters Kluwer-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 117,32 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 131,6 EUR lag, was einer positiven charttechnischen Bewertung entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Wolters Kluwer-Aktie daher eine positive Bewertung aufgrund ihrer Dividendenrendite und ihrer Überperformance im Vergleich zur Branche, während die fundamentale und technische Analyse zu neutralen Bewertungen führen.