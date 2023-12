Wolters KluwerV Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Aktienkurs von Wolters Kluwer hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 27,7 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung gezeigt, was bedeutet, dass Wolters Kluwer eine Outperformance von +27,7 Prozent erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 0 Prozent, was bedeutet, dass Wolters Kluwer mit einer Überperformance von 27,7 Prozent auch in diesem Bereich gut abschneidet. Aufgrund dieser starken Performance in beiden Branchen erhält Wolters Kluwer ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Wolters Kluwer besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen laut Anleger-Sentiment die positiven Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wolters Kluwer-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 116,24 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 129,9 EUR liegt (+11,75 Prozent Unterschied). Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ein, liegt der letzte Schlusskurs (123,9 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,84 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden neben Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. In diesem Fall wurden die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität sowie die Änderung der Stimmung für Wolters Kluwer positiv bewertet. Die Aktie erhält daher in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".