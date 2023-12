Wolters KluwerV Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse von Wolters Kluwer zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine positive Entwicklung verzeichnet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 116,05 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 129,7 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +11,76 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 123,47 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs von +5,05 Prozent eine positive Tendenz und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Wolters Kluwer auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Fundamental betrachtet liegt das KGV von Wolters Kluwer mit 24,23 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion im Internet eine mittlere Aktivität und wird daher neutral bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt negativen langfristigen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.