Wolong Real Estate Aktie: Alles völlig egal!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Wolong in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weder Zunahmen noch Abnahmen wurden festgestellt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Wolong liegt derzeit bei 5,26 CNH, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 5 CNH lag und somit einen Abstand von -4,94 Prozent aufwies. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5,09 CNH, was einer Differenz von -1,77 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an zwei Tagen eine positive Stimmung herrschte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Wolong. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Wolong liegt bei 51,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,18, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.