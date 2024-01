Wolong Electric Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Aktienanalyse von Wolong Electric zeigt gemischte Signale. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten erhöht, was als positiv bewertet wird. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Wolong Electric in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -13,53 Prozent im Vergleich zur Elektrische Ausrüstung-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Rendite 14,7 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt gemischte Signale, da der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Ausprägung von 26,53 aufweist, was als gut bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich jedoch auf 50,63, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -4,24 Prozent auf und führt zu einer neutralen Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine geringe Abweichung und führt zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Insgesamt ergibt sich für Wolong Electric eine neutrale Bewertung basierend auf der Diskussionsintensität, eine schlechte Bewertung im Branchenvergleich sowie gemischte Signale im RSI und der technischen Analyse.