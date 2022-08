Wollen Sie die Tesla-Aktie nach dem 20-1 Split handeln? Hier ist ein aktualisierter Chart

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Der Split brachte die Aktien des Elektroauto-Giganten von einem Schlusskurs von $891,29 am Mittwoch auf einen splitbereinigten Kurs von $297,09 zurück. Die Volatilität am Mittwoch vorbörslich führte dazu, dass die Tesla-Aktie leicht höher bei 302,36 $ eröffnete, und nach der Markteröffnung setzte sich das Auf und Ab fort, so dass Tesla innerhalb der ersten 30 Handelsminuten zwischen 293,14 $ und… Hier weiterlesen