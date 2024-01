Wolftank-Adisa Holding Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Wolftank-adisa in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,17 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,6 EUR mit dem aktuellen Kurs von 12,2 EUR vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 11,23 EUR liegt, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+8,64 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wolftank-adisa eingestellt. An sechs Tagen drehte sich die Diskussion um positive Themen, es gab keine negative Diskussion. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Wolftank-adisa daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 zeigt an, dass Wolftank-adisa überverkauft ist, wodurch das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Wolftank-adisa-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.