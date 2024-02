Wolftank-Adisa Holding Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Für die Wolftank-adisa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (ebenfalls 57,89) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch unterkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung für Wolftank-adisa.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz über einen längeren Zeitraum geben ebenfalls Aufschluss über das Stimmungsbild der Aktie. In diesem Fall zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergibt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gestimmt waren. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Wolftank-adisa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,48 EUR. Der letzte Schlusskurs von 11,8 EUR weicht davon um -5,45 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Wolftank-adisa-Aktie nach den verschiedenen Bewertungsmethoden ein "Neutral"-Rating.