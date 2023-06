Wolftank Adisa – 9,5 Mio EUR, H2-Betankung für ÖPNV in Emilia Romagna. Sollen 30 Mio…

Wolftank-Adisa Holding AG (SIN: AT0000A25NJ6) – Aktie ist ein typischer Microcap: Wenig liquider Handel, bereits kleinere Stückzahlen führen zu Kursausschlägen. Wer das berücksichtigt, kann natürlich gerade unter den „kleinen Werten“ durchaus spannende Storys identifizieren.

Die neben einem erhöhten Risiko natürlich auch möglicherweise ein höheres Kurspotential im Erfolgsfall aufweisen. Und im Wasserstoffsektor gab es in der Vergangenheit einige Small- oder MicroCaps, die eine atemberaubende Kursentwicklung hinlegten und danach krachend scheiterten. Andere werden – noch? – mit einer Marktkapitalisierung ,die ein Vielfaches ihrer aktuellen Umsätze (!) ausmachen, bewertet. Die Börse handelt Zukunft. Wolftank-Adisa steht nicht im Verdacht einer totalen Übertreibung. Einer Marktkapitalisierung von knapp 63 Mio EUR stehen Umsätze in 2022 von rund 62,7 Mio EUR und einem immerhin positiven EBITDA von 3,6 Mio EUR gegenüber – nach Steuern bleibt ein Verlust von überschaubaren 1,6 Mio EUR. Aber spannender ist das, was in den nächsten Jahren aus der Wolftank-Adisa wird – oder eben nicht.

Ambitionierte Wasserstoffpläne der Wolftank-Adisa. Rahmenvertrag füllt sich mit Leben.

Sollten die ambitionierten Pläne – insbesondere im Bereich Wasserstoff und Flüssiggas – umgesetzt werden können, wäre die Wolftank-Adisa Aktie durchaus einen zweiten Blick wert. Man ist auf Wachstum ausgerichtet oder wie Peter Werth, CEO der Wolftank Group bei Vorlage der Bilanz 2022 meinte: „Wir konnten 2022 eine gute Performance zeigen und im bestehenden Marktumfeld solide Ergebnisse liefern. Insgesamt haben wir uns im Rahmen der Erwartungen bewegt und legen heuer verstärkten Fokus auf die Profitabilität. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Anfragen deutlich und kontinuierlich erhöht, was eine solide Basis für organisches Wachstum darstellt. Die Buy & Build-Strategie der vergangenen Jahre hat uns gut durch die Pandemie geführt und zahlt sich jetzt aus“.

In 2023 will man anfangen zu ernten bei Wolftank Adisa

Neue strategische Kooperationen sollen für gute Auslastung sorgen: So wurde die Gruppe im Januar von TPER – dem Anbieter von öffentlichem Personennahverkehr in der italienischen Region Emilia Romagna – als operativ-industrieller Partner für ein gemeinsames Konsortium ausgewählt, das bis 2026 integrierte Wasserstoff-Tanksysteme für Busse liefern soll. Unter anderem wird damit die Erneuerung des Fuhrparks des öffentlichen Nahverkehrs in Bologna durch 127 emissionsfreie Fahrzeuge umgesetzt.

Vereinbarungen mit dem Hersteller ARTHUR BUS zur Weiterentwicklung und Auslieferung von mobilen Wasserstoff-Tankcontainern oder eine Vertriebsvereinbarung mit EnerMech für die australische und neuseeländische Industrie sollen das Geschäft weiter ankurbeln. Zuletzt wurden Rahmenvereinbarungen in Höhe von 4 Mio EUR mit mehreren führenden E-Mobilitäts-Anbietern gemeldet, um in Italien mehr als 400 vorwiegend Schnell-Ladestationen zu installieren. Im Februar hat die Gruppe zudem einen Expansionsschritt in die USA gesetzt und eine eigene Niederlassung in Kalifornien gegründet.„Wir investieren aktiv in unser organisches Wachstum und sind gut aufgestellt, um die Chancen im aktuellen Marktumfeld bestmöglich zu nützen. Das bildet eine starke Basis für unseren nachhaltigen Erfolg im laufenden Geschäftsjahr“, schließt CEO Peter Werth.

Und heute meldet man den operativen Startschuss in Italien – aus Rahmenvertrag wird erster Auftrag von 9,5 Mio EUR. Gesamtvolumen 30 Mio EUR bis 2026. Die Österreicher haben vom Kooperationspartner TPER einen ersten Teilauftrag über 9,5 Mio EUR für die Installation von Wasserstoff-Tanksystemen erhalten und mit einem Aufsichtsrats-Beschluss vom 28. Juni bestätigt. Zu Jahresbeginn hatte TPER – der Anbieter von öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) in der italienischen Region Emilia Romagna – die Wolftank Group als operativ-industriellen Partner ausgewählt. In dieser ersten Phase sollen an vier Standorten in der Emilia Romagna bis Ende 2024 integrierte Wasserstoff-Tanksysteme für Busse errichtet werden, das Rahmenauftragsvolumen beträgt bis zum Jahr 2026 geplant 30 Mio EUR.

„Die vergangenen Monate haben ein enormes Kundeninteresse an unseren Wasserstoff-Lösungen gezeigt, die sich aktuell in einer großen Angebotspipeline spiegelt. Dieser erste Teilauftrag von TPER bestätigt unsere Positionierung als leistungsstarker Partner und bildet gleichzeitig unsere bislang größte Bestellung im Wasserstoff-Bereich. Wir haben mit unserer jahrzehntelangen Wasserstoff-Kompetenz eine hervorragende Ausgangsbasis geschaffen und gehen davon aus, dass weitere substanzielle Aufträge aus dieser Pipeline folgen werden“, sagt Peter Werth, CEO der Wolftank Group.



Zuletzt gab es eine Kapitalerhöhung – 10% mehr Aktien zu einem Bezugspreis von 14,01 EUR. Neuer starker Aktionär.

Am 15.12.2022 konnte Wolftank den erfolgreichen Vollzug einer Kapitalerhöhung melden. Knapp 6 Mio EUR für weiteres Wachstum. Rund 78% der neuen Aktien (entspricht rund 6,8% des Grundkapitals nach Durchführung der Kapitalerhöhung) wurden von einem strategischen Partner, Baywobau Invest GmbH mit dem Sitz in Grünwald bei München, gezeichnet. Baywobau soll das weitere Wachstum unterstützen und vor allem die Abwicklung von entsprechend größeren Projekten ermöglichen.

Als Begründung für den Kapitalbedarf nannte Wolftank-Adisa eine derzeit „erhöhte Anzahl an Anfragen im Bereich Betankungsanlagen für erneuerbare Energien und Umweltsanierung der bestehenden europäischen Betankungsinfrastruktur“ und die Besetzung des Marktes soll „durch strategische Partnerschaften bzw. Beteiligungen unterstützt werden“. Zuletzt überraschte Wolftank mit einer Kooperation mit SFC Energy und auch die Kooperation mit Kuwait Petroleum Italia, die aus Italien das Europageschäft mit mehr als 3.000 Tankstellen unter der Marke „Q8“ leitet, sollte Früchte tragen können.

Und so erhalten die grossen Pläne der Innsbrucker immer mehr Substanz. Dazu ein finanzstarker Partner im Hintergrund mit der Baywobei Invest GmbH, der Wachstum finanzieren könnte. Und das aus den dieses Jahr abgeschlossenen drei neuen Verträgen und Rahmenvereinbarungen im „Wasserstoffbereich“ der erste Teilauftrag von 9,5 Mio EUR „kommt“ spricht für die Strategie der Österreicher sich auf Wasserstoff als Zukunftsenergieträger zu fokussieren. Hinzu kommt ein sich von den coronabedingten Rückschlägen schnell erholendes Basisgeschäft. Also: Könnte was werden…