Wolfspeed Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 38 für die Wolfspeed-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Über die letzten 25 Handelstage beträgt der RSI 35,86, was wiederum als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Wolfspeed daher ein "Neutral"-Rating.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Wolfspeed als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 "Gut", 3 "Neutral" und keine "Schlecht". Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 87,33 USD, was einer Erwartung von 86,45 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Wolfspeed. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien war jedoch höher, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt bekommt Wolfspeed für diese Stufe daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wolfspeed-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,75 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt -1,91 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wolfspeed-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.