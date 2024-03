Wolfspeed Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Diskussionen rund um Wolfspeed auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen überwiegen dabei die negativen Meinungen und Themen. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird entsprechend als "Schlecht" angemessen bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Wolfspeed 0 mal als "Gut", 1 mal als "Neutral" und 0 mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Neutral". Für den aktuellen Kurs von 27,3 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 68,5 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 46 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt, so dass sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut" ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wolfspeed-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 41,11 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (27,3 USD) weicht somit um -33,59 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 28,9 USD und einer Abweichung von -5,54 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung auf. Somit erhält die Wolfspeed-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist. Die Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich für Wolfspeed in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".