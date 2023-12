Wolfspeed Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Diskussionen über Wolfspeed in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Ansichten und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten Wochen häuften sich die negativen Meinungen und Themen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft werden sollte.

Bei den Analysten hingegen wird die Aktie von Wolfspeed langfristig als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 3 als "Gut", 3 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" eingestuft. Obwohl es in den letzten Monaten keine Aktualisierungen gab, wird ein Kursziel von durchschnittlich 87,33 USD erwartet, was einer Steigerung von 101,6 Prozent entspricht.

Die technische Analyse ergab hingegen eine negative Bewertung, da der Schlusskurs der Aktie von Wolfspeed in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 48,49 USD lag, jedoch am letzten Handelstag nur 43,32 USD betrug, was einem Unterschied von -10,66 Prozent entspricht. Die Bewertung aus charttechnischer Sicht fällt also "schlecht" aus. Allerdings zeigt sich ein positiveres Bild, wenn der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet wird, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ebenfalls eine positive Stimmung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität lassen auf eine "Gut"-Bewertung schließen, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage rund um die Aktie von Wolfspeed die Note "Gut" vergeben.