Wolfspeed Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Wolfspeed in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was dazu führte, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhielt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie ist ein Indikator dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Wolfspeed deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt.

Gemäß den Analysten haben sie in den letzten 12 Monaten für Wolfspeed 0-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 26,08 USD erwarten sie eine Entwicklung von 76,38 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 46 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wolfspeed-Aktie liegt bei 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (54,74) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich nach der RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Wolfspeed.

Die Anleger-Stimmung bei Wolfspeed in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält.

Zusammenfassend ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Wolfspeed, mit positiven Einschätzungen seitens der Marktteilnehmer und institutionellen Analysten, aber einer insgesamt negativen Anleger-Stimmung.