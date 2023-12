Wolfspeed Aktie: Tut sie es schon wieder?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Wolfspeed im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Wolfspeed. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wolfspeed-Aktie hat einen Wert von 40. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (32,48). Wolfspeed ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 32,48). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Wolfspeed.

Wolfspeed lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Wolfspeed in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Wolfspeed als "Gut"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wolfspeed vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 87,33 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 92,07 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 45,47 USD beträgt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Gut".