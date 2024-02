Wolfspeed Aktie: Chancenlos!

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Wolfspeed hat sich in letzter Zeit deutlich verbessert. Dies zeigt eine Analyse, die starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennt. Aus diesem Grund erhält die Aktie von Wolfspeed eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Wolfspeed eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Wolfspeed-Aktie derzeit eine "Schlecht"-Einstufung hat. Der GD200 liegt bei 43,13 USD, während der Kurs der Aktie bei 25,45 USD liegt, was einer Abweichung von -40,99 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -28,71 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben Wolfspeed in den letzten zwölf Monaten mit 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 46 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 80,75 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" durch die Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wolfspeed-Aktie zeigt mit einem Wert von 75, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 61,73 neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine Gesamteinstufung von "Schlecht" für Wolfspeed.