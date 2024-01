Wolford Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Wolford-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 4,87 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,76 EUR weicht somit um -2,26 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,91 EUR) weist mit einem Abweichung von -3,05 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin. Insgesamt erhält die Wolford-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Auf fundamentalen Kriterien basierend liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wolford bei 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 35,3) unter dem Durchschnitt (ca. 83 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Wolford somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Wolford-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 51,39 und führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage bei 55,69 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Wolford-Aktie bei -7,41 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von -0,91 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Wolford mit 6,5 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.