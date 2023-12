Xiamen Xinda Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Handelsunternehmen und Distributor Xiamen Xindeco schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,5 % keine Dividende aus, was einer Differenz von 1,5 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für Xiamen Xindeco liegt der RSI bei 23,14, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Auch der RSI25 beläuft sich mit 27,36 auf eine Ausprägung von "Gut". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt Xiamen Xindeco mit einer Rendite von 4,53 % deutlich über dem Durchschnitt von -1,18 %. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

