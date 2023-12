Wolford Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Wolford-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 56, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke für Wolford in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt haben. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Wolford-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Underperformance von -7,47 Prozent bedeutet. Im Sektorvergleich lag die Wolford-Aktie sogar 15,46 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Wolford-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, sowohl in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Wolford-Aktie in verschiedenen Bereichen ein "Neutral"-Rating erhält.