Wolford Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Anlegerstimmung für die Wolford-Aktie war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder besonders positive noch negative Reaktionen auf das Unternehmen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral aufgenommen. Daher erhält Wolford eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat Wolford in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 19 Prozent verzeichnet, mit einem Kursrückgang von 31,03 Prozent. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Wolford um 31 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wolford-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 95, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 58,67, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Wolford basierend auf dem RSI.

Im Bereich Fundamentalanalyse hat die Wolford-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,05 eine günstige Bewertung im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", deren durchschnittliches KGV bei 34 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.