Wolford Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Wolford, ein Unternehmen in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, hat kürzlich eine Dividendenrendite von 0 Prozent verzeichnet, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2.06 Prozent. Diese Differenz führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt der Wert der Wolford-Aktie bei 65, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage (54,55) zeigt auch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher erneut eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Wolford-Aktie als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,05 im Gegensatz zum Branchen-KGV von 34,92. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wolford-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +0,61 Prozent. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist ebenfalls eine geringe Abweichung auf. Daraus resultiert insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Wolford-Aktie gemäß den verschiedenen Analysen ein gemischtes Bild, wobei die fundamentale Bewertung positiver ausfällt als die technische und die Dividendenrendite. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.