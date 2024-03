Wolford Aktie: Knallt es bald?

Wolford: Ausschüttung und Analyse

Die österreichische Firma Wolford hat eine Dividende von 0 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,03 % für Textilien Bekleidung und Luxusgüter niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund der Differenz von 2,03 Prozentpunkten.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Wolford derzeit bei 4,73 EUR, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 4,3 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -9,09 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist mit einem Niveau von 4,59 EUR ebenfalls negativ, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Wolford momentan weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von "Neutral" für Wolford.