Wolford Aktie: Ist das noch normal?

Der Aktienkurs von Wolford hat im letzten Jahr eine Rendite von -20 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt der Wert 17,87 Prozent unter dem Durchschnitt (-2,13 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -12,05 Prozent, und Wolford liegt derzeit 7,95 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit drei Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An zwei Tagen blieb die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert der Wolford-Aktie derzeit bei 39,29, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 60 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde verzeichnet.