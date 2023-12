Wolford ADR Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Wolfords RSI liegt bei 37,5, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 51,08, was auch zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass Wolford mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,05 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Wert liegt 83 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 35. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs erhält die Aktie eine "günstige" Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,88 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 5,1 EUR liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,9 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktivität im Netz über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Wolford in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

