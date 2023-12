Wolford ADR Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Wolford hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich der "Zyklischen Konsumgüter" eine Rendite von -15,83 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,2 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Wolford mit 6,64 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den 7-Tage-RSI von Wolford, so beträgt dieser aktuell 34,48 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei einem Wert von 48,3, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Wolford mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Textilien Bekleidung und Luxusgüter (2,08 %) deutlich niedriger. Die Differenz von 2,08 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Wolford eingestellt waren. Die Themen der Diskussion waren vor allem negativ, ohne positive Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Wolford daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.