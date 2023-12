Wolford ADR Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wolford-Aktie beträgt aktuell 56, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 65,31, zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Bezogen auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Wolford in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,83 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -7,47 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,37 Prozent hatte, liegt die Performance von Wolford mit einer Unterperformance von 15,46 Prozent darunter. Dementsprechend erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse erhält die Wolford-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und dem aktuellen Kurs. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Nähe zum letzten Schlusskurs und führt somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Wolford in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Wolford gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.