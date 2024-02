Wolford ADR Aktie: Hilfe!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wolford auf 6 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 6,05 Euro für jeden Euro Gewinn von Wolford zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 82 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche derzeit bei 33 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Wolford ist überwiegend negativ, wie aus einer Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von 4,28 EUR um -9,51 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -10,46 Prozent beläuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Wolford um 18 Prozent darunter, bei einer Rendite von -20 Prozent. Auch innerhalb der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite von Wolford mit -11,8 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 8,2 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in dieser Kategorie.