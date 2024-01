Wolfden Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Wolfden eine Performance von -65 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche einen durchschnittlichen Rückgang von -12,13 Prozent. Das bedeutet, dass Wolfden im Branchenvergleich um -52,87 Prozent unterperformt hat. Im Bereich "Materialien" lag die durchschnittliche Rendite bei -12,13 Prozent, was bedeutet, dass Wolfden um 52,87 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating für Wolfden in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Aktienkurs als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Wolfden liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 80, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau hinweist. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wolfden-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -41,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,09 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -22,22 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Wolfden bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche weist eine Dividendenrendite von 3,55 auf, was zu einer Differenz von -3,55 Prozent zur Wolfden-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.