Wolfden Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Wolfden herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Wolfden überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 85,71, dass das Wertpapier überkauft ist. Insgesamt erhält das Wolfden-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Das Anleger-Sentiment ergibt somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Wolfden im vergangenen Jahr 54,11 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,89 Prozent, und Wolfden liegt aktuell 54,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Wolfden weisen auf eine mittlere bis geringe Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Wolfden in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".