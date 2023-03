Wohl und Wehe der Zinswende: Sparkassen bilanzieren 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) veröffentlicht an diesem Dienstag (11.00 Uhr) in Frankfurt seine Bilanz. Seit Jahren fordern Sparkassen ein Ende des Null- und Negativzinskurses der Europäischen Zentralbank (EZB). Dass die Zinswende seit Sommer mit Wucht kommt, stellt die Institute vor neue Probleme. Wertpapiere wie Staatsanleihen haben teils deutlich an Wert verloren, regionale Sparkassenverbände berichteten über Abschreibungen in Milliardenhöhe und in der Folge sinkende Gewinne.

DSGV-Präsident Helmut Schleweis sagte jüngst in einem Interview, er gehe davon aus, dass die Abschreibungen auf Eigenanlagen der Sparkassen hierzulande insgesamt unter der Marke von zehn Milliarden Euro bleiben werden - und damit niedriger ausfallen als befürchtet.

Im Gesamtjahr 2021 kamen die seinerzeit 367 Sparkassen in Deutschland zusammen auf einen Jahresüberschuss von 1,7 Milliarden Euro. Die Zahlen für 2022 beziehen sich auf 361 Sparkassen./ben/DP/ngu