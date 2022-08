Wohin steuert der S&P als nächstes? Bevorstehender Bullenmarkt oder Bärenmarkt-Rallye?

Finanztrends Video zu Rallye



mehr >

Am Freitag erlebte der SPDR S&P 500 (ACRA: SPY) seinen ersten großen Baissetag seit dem 26. Juli, rutschte um 1,35% ab und druckte eine bärische Marubozu-Kerze, was darauf hindeutet, dass am Montag wieder niedrigere Kurse zu erwarten sind. Die allgemeinen Märkte waren in diesem Jahr für viele Händler und Anleger verwirrend. Sie starteten 2021 auf Allzeithochs, um dann in den… Hier weiterlesen