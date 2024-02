"Wohin mit meinem Geld?": David Tappes Buch zeigt den Weg zur finanziellen Freiheit im Alter

Bielefeld (ots) -Im Alter finanziellen Wohlstand erreichen? - das Ziel vieler Menschen. In seinem Buch "Wohin mit meinem Geld?" verrät Finanzexperte und Gründer der TAPPE CONSULTING AG David Tappe, wie man dies erreicht. Das Buch wird im Februar 2024 veröffentlicht und enthält zahlreiche Insiderinformationen aus der Finanzbranche, die üblicherweise von anderen Beratern zurückgehalten werden. Zusätzlich deckt David Tappe häufige Beratungsfehler auf und präsentiert alternative, empfehlenswertere Strategien. Leser erhalten Einblicke darüber, wie sie bessere Investment-Entscheidungen treffen und den Weg zur finanziellen Unabhängigkeit erfolgreich beschreiten können.Autor und freier Honorar-Finanzanlagenberater David Tappe: "Mit diesem Buch möchte ich dazu beitragen, die finanzielle Zukunft meiner Leser und ihrer Familien positiv zu gestalten. Aus meiner früheren Arbeit in der Finanzbranche weiß ich, dass nur wenige Finanzdienstleister das Wohl ihrer Kunden im Blick haben, wenn es um eine solide Altersvorsorge geht. Das führt dazu, dass viele Menschen im Rentenalter finanzielle Schwierigkeiten haben. Deshalb habe ich mich entschieden, aus dieser Branche auszusteigen und mit diesem Buch einen wissenschaftlich fundierten Ansatz zu entwickeln, um anderen Menschen zu helfen, einen besseren Lebensstandard zu erreichen."Das Buch ist in sechs Kapitel gegliedert, die sich mit Irrtümern über Finanzen und Geldanlagen und den Risiken falscher Ratschläge in der Vermögensbildung befassen. Weiterhin wird von bestimmten Anlageprodukten abgeraten und es werden Alternativen empfohlen. Anlagefehler und Strategien, die am Aktienmarkt einen negativen Einfluss auf den Vermögensaufbau haben, sowie die Psychologie des Anlegens werden zusätzlich beleuchtet. Das Buch schließt mit vier Fallstudien und gibt einen Ausblick auf zukünftige Handlungen nach dem Lesen. Dank langer Recherchen und der Überprüfung der unterschiedlichsten Geldanlagen weiß David Tappe aus eigener Erfahrung, wie der Vermögensaufbau erfolgreich gelingen kann. Dieses Wissen macht sein Buch zu einer fundierten Informationsquelle für alle, die sich ein sorgenfreies Leben in finanzieller Unabhängigkeit wünschen."Basierend auf einer analytischen, mathematischen und faktenbasierten Herangehensweise ist es mein Ziel, für mehr Klarheit und Sicherheit in Sachen Finanzen zu sorgen. So möchte ich meinen Lesern sichere Methoden aufzeigen, damit sie ihren Ruhestand sorgenfrei genießen können - ohne, dass sie sich selbst mit komplizierten Finanzstrategien auseinandersetzen müssen", sagt David Tappe über seine Motivation, das Buch "Wohin mit meinem Geld?" zu schreiben.Weitere Informationen über David Tappe und seine Arbeit finden Sie auf seiner Webseite unter: https://tappeconsulting.de/Pressekontakt:TAPPE CONSULTING AGDavid Tappehttps://tappeconsulting.de/E-Mail: info(at)tappeconsulting.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: TAPPE CONSULTING AG, übermittelt durch news aktuell