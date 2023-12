Wohin geht es nun, infas Holding?

Die Infas-Aktie wird aus technischer Sicht analysiert. Der aktuelle Kurs von 3,2 EUR liegt derzeit -6,43 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -13,51 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der Infas-RSI liegt bei 62,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, beläuft sich auf 56,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Dadurch erhält die Infas-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Infas eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Infas daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung von der Redaktion als "Gut" bewertet.