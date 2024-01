Wohin geht es nun, edding?

Weitere Suchergebnisse zu "Softbank Group Corp.":

Der Aktienkurs des Unternehmens Edding hat sich im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Edding bei 15,31 Prozent, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft die Rendite von 13,54 Prozent im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" die Branche deutlich. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Edding liegt bei 53,18, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,06, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und an insgesamt acht Tagen war die Stimmung neutral. In den letzten beiden Tagen wurde jedoch vermehrt positiv über das Unternehmen Edding gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Edding bei 45,46 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 43,6 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,09 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 43,58 EUR, was einen Abstand von +0,05 Prozent zur Aktie bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung als "Neutral".