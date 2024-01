Wohin geht es nun, artec?

Die Artec-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,96 EUR gehabt. Mit dem letzten Schlusskurs von 2,16 EUR liegt dieser um +10,2 Prozent höher, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 2,09 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +3,35 Prozent liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Artec-Aktie damit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung zu Artec wurde in den sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Artec-Aktie mit 11,8 Prozent um mehr als 4 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,32 Prozent hatte, liegt Artec mit 13,11 Prozent deutlich darüber. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes zu Artec. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch eine signifikante Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.