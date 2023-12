Wohin geht es nun, Zhongliang Holdings?

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhongliang hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 16,67 erreicht, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 bei 0,42 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 0,285 HKD um -32,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,3 HKD, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Zhongliang zeigen weder positive noch negative Ausschläge, hauptsächlich wurden neutrale Themen angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie von Zhongliang in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, die auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.