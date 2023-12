Wohin geht es nun, Zhejiang Hailiang?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Ebenso wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Die Zhejiang Hailiang-Aktie erhält somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein aktueller Wert von 11,7 CNH. Da der letzte Schlusskurs mit 10,91 CNH deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Doch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 10,92 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Zhejiang Hailiang-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch in den Kommentaren der Nutzer wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich für die Zhejiang Hailiang-Aktie ein "Neutral"-Titel. Der RSI7 liegt bei 57,69, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 37,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit resultiert das Gesamtranking in einem "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.