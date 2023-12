Wohin geht es nun, Yunnan Wenshan Electric Power?

Der Aktienkurs von China Southern Power Grid Energy Storage hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor liegt die Rendite damit 35,86 Prozent unter dem Durchschnitt, der bei -0,08 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Stromversorger" beträgt ebenfalls -0,08 Prozent, und China Southern Power Grid Energy Storage liegt aktuell 35,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über China Southern Power Grid Energy Storage. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. Aufgrund der gestiegenen Aufmerksamkeit wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Southern Power Grid Energy Storage-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,26 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 9,84 CNH, was einem Unterschied von -12,61 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,49 CNH, und da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt, wird die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der China Southern Power Grid Energy Storage als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert für sieben Tage liegt bei 59,72, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25-Wert für 25 Tage beträgt 43,67, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.