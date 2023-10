Wohin geht es nun, Ypsomed?

Für die Aktie Ypsomed aus dem Segment "Gesundheitsversorgung" wird an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex am 30.09.2023, 02:00 Uhr, ein Kurs von 264.5 CHF geführt.

Die Aussichten für Ypsomed haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,52 Prozent und liegt damit 1,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, 2,08). Die Ypsomed-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 65,76 und liegt mit 38 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 47,75. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Ypsomed auf dieser Stufe eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Die Ypsomed ist mit einem Kurs von 264,5 CHF inzwischen +1,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +19,75 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.