Wohin geht es nun, Yantai Shuangta Food?

Die Dividende von Yantai Shuangta Food bietet derzeit eine Rendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,87%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yantai Shuangta Food-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,51 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,35 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,22 CNH) und des letzten Schlusskurses (+3,08 Prozent Abweichung) erhält die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Yantai Shuangta Food-Aktie in der einfachen Charttechnik daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Yantai Shuangta Food zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 40,18 Punkten und der RSI25 bei 43,98, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt. Insgesamt erhält das Yantai Shuangta Food-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu verzeichnen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für die Yantai Shuangta Food-Aktie.