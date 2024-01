Wohin geht es nun, Yantai Shuangta Food?

Die Stimmung und die Diskussionen über die Yantai Shuangta Food-Aktie haben sich in den letzten Monaten verbessert. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Die Aktie wurde häufiger diskutiert und erhielt zunehmend Aufmerksamkeit von Anlegern, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 4,81 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,45 CNH liegt. Dies entspricht einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 4,6 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs (-3,26 Prozent) liegt und zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende erhält die Yantai Shuangta Food-Aktie eine schlechte Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -1,71 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Im Branchenvergleich erzielte die Yantai Shuangta Food-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,66 Prozent, was eine Underperformance von -16,4 Prozent im Vergleich zur Branchendurchschnittsleistung von -10,25 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -16,13 Prozent unter dem Durchschnittswert von -10,52 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Yantai Shuangta Food-Aktie gemischte Bewertungen in Bezug auf Stimmung, technische Analyse, Dividende und Branchenvergleich.