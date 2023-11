Wohin geht es nun, Yantai Changyu Pioneer Wine?

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Yantai Changyu Pioneer Wine wird der 7-Tage-RSI derzeit auf 62,5 Punkte geschätzt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 61,36 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Yantai Changyu Pioneer Wine in den letzten zwei Wochen vor allem positiv diskutiert, was zu einer aktuellen "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbild der Anleger ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yantai Changyu Pioneer Wine beträgt 43, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche als neutral eingestuft wird. Die fundamentale Analyse führt daher zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie.

In der technischen Analyse erhält Yantai Changyu Pioneer Wine auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses sowohl über 200 Tage als auch über 50 Tage eine "Schlecht"-Bewertung, da der Aktienkurs in beiden Fällen deutlich unter dem Trendsignal liegt.

Zusammenfassend erhält Yantai Changyu Pioneer Wine gemäß der verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung für den RSI, eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment und eine "Neutral"-Bewertung in der fundamentalen Analyse, während die technische Analyse zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.