Wohin geht es nun, Yankershop Food?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage für die Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yankershop Food. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich erzielte Yankershop Food in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,05 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -23,51 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +16,46 Prozent für Yankershop Food bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -23,66 Prozent im letzten Jahr, und Yankershop Food lag 16,61 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Yankershop Food derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 76,29 CNH, womit der Kurs der Aktie (72,35 CNH) um -5,16 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 68,41 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +5,76 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Yankershop Food-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 35,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt, dass Yankershop Food weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Yankershop Food daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.