Wohin geht es nun, Xeris Pharmaceuticals?

Der Relative Strength Index (RSI) der Xeris Biopharma liegt bei 42,19 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Xeris Biopharma festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine Zunahme registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für dieses Kriterium führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Xeris Biopharma derzeit bei 2,14 USD liegt, während der Aktienkurs selbst 2,02 USD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt -5,61 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,8 USD, was einer Distanz von +12,22 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Analysten bewerten die Xeris Biopharma-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 5,17 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 155,78 Prozent vom letzten Schlusskurs von 2,02 USD bedeutet. Alles in allem erhält Xeris Biopharma eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.