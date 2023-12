Wohin geht es nun, X2M Connect?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Bewertung von X2m Connect betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 62,63 Punkten, was darauf hinweist, dass die X2m Connect-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei einem Wert von 62,49. Daraus resultiert ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über X2m Connect veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der X2m Connect derzeit bei 0,06 AUD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,044 AUD notiert und damit einen Abstand von -26,67 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,04 AUD, was einer Differenz von +10 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die X2m Connect-Aktie ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um X2m Connect eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung für X2m Connect führt. Somit ergibt sich für die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Wert.