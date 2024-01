Wohin geht es nun, Wuxi Taiji Industrial?

Der Aktienkurs von Wuxi Taiji Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,24 Prozent erzielt, was 22,2 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 14,04 Prozent liegt. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -5,93 Prozent, und Wuxi Taiji Industry übertrifft diesen Wert um 42,18 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zur Einschätzung von "überkauften" oder "überverkauften" Titeln zeigt, dass die Aktie von Wuxi Taiji Industry auf 7-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird, da der RSI bei 47,62 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da der RSI25 bei 73,47 liegt und somit überkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird Wuxi Taiji Industry langfristig eine mittlere Aktivität zugeschrieben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 6,89 CNH verläuft und die Aktie somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Der Aktienkurs selbst liegt bei 6,73 CNH und hat einen Abstand von -2,32 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie jedoch ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -5,21 Prozent liegt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".