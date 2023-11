Wohin geht es nun, Wuxi Boton?

Die Wuxi Boton-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,78 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Maschinen"-Branche.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wuxi Boton-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 20,67 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 17,82 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -13,79 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der bei 17,69 CNH liegt, und vergleicht ihn mit dem aktuellen Kurs, ergibt sich nur eine geringfügige Abweichung von +0,73 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wuxi Boton einen Wert von 48 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Maschinen" (KGV von 0) liegt die Aktie damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der Einschätzung der Aktienkurse spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv ausfallen und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wuxi Boton-Aktie in Bezug auf die Dividendenrendite und die technische Analyse als "Schlecht" bewertet wird, während sie im fundamentalen Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Hinsichtlich der Stimmung erhält die Aktie hingegen eine positive Bewertung als "Gut".