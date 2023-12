Wohin geht es nun, Wordline SA?

Das französische Unternehmen Worldline weist im Vergleich zur IT-Dienstleistungsbranche ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,64 auf, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Dieser Wert liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. In Bezug auf die Dividende ist Worldline mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt nur leicht unterdurchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch eine schlechte Bewertung, da der aktuelle Kurs von 15,515 EUR einen deutlichen Abweichung von -47,08 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 29,32 EUR aufweist. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei +1,27 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI von Worldline liegt bei 40,99, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 37,32, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutraler Gesamteindruck und damit ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.