Wohin geht es nun, Wild Bunch?

Die Bewertung einer Aktie wird nicht nur durch harte Fakten wie Umsatz und Gewinn beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Netzwerken. Im Fall von Wild Bunch zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in den letzten Monaten ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Auch das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird auch hier die Aktie von Wild Bunch mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wild Bunch-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 33,27 und ein RSI25-Wert von 57,7, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Wild Bunch-Aktie ein Durchschnitt von 8,16 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 5,65 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Wild Bunch, sowohl in Bezug auf die Stimmung in den sozialen Netzwerken als auch im Hinblick auf den Relative Strength Index und die technische Analyse.