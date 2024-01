Wohin geht es nun, Wealthnavi?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Wealthnavi. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 67,68 Punkte, was bedeutet, dass Wealthnavi derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI (Wert: 37,84) eine "Neutral"-Bewertung für Wealthnavi. Somit wird Wealthnavi insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Wealthnavi derzeit bei 1327,55 JPY. Der Aktienkurs selbst schloss bei 1799 JPY und hat damit einen Abstand von +35,51 Prozent aufgebaut, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 1543,08 JPY, was einer Differenz von +16,59 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Wealthnavi-Aktie ergibt. Demnach lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität in Bezug auf Wealthnavi langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Wealthnavi eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Wealthnavi von der Redaktion daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

