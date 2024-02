Wohin geht es nun, Von Roll?

Die technische Analyse der Von Roll-Aktie betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert des RSI beträgt 66,67, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung dieses Signals als "Neutral" betrachtet. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft wird. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen konnte bei Von Roll keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Stimmung ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Von Roll keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Von Roll in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Von Roll derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt -2. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Von Roll-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.